ОЭСР повысила прогноз роста экономики РФ в 2021г до 3,5%

Новости





ПАРИЖ/ГДАНЬСК, 31 мая (Рейтер) - Прогноз роста мировой экономики улучшился благодаря активной вакцинации населения и возобновлению работы предприятий, однако темпы восстановления, вероятно, будут неравномерными, говорится в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Во многих развитых экономиках все больше людей вакцинируются от коронавируса, бюджетные стимулы поддерживают спрос, а компании лучше адаптируются к ограничительным мерам. Тем временем в других странах, включая многие развивающиеся рынки, где доступность вакцин и меры государственной поддержки ограниченны, экономика будет восстанавливаться умеренными темпами, говорится в опубликованном в понедельник докладе https://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-brighter-economic-prospects-but-an-uneven-recovery.htm.

ОЭСР улучшила прогноз для экономики России в 2021 году и ждет роста на 3,5% против 2,7%, указанных в мартовском прогнозе.

Прогноз роста российской экономики на 2022 год был повышен на 0,2 процентного пункта до 2,8%.

Организация также улучшила прогнозы роста мировой экономики: до 5,8% в 2021 году и 4,4% в 2022 году с ожидавшихся ранее 5,6% и 4,0% соответственно.

Благодаря масштабным стимулам экономика США вырастет на 6,9% в этом году и на 3,6% в следующем, согласно новому прогнозу ОЭСР. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 6,5% и 4,0% соответственно.

Ожидаемые стимулы со стороны Вашингтона могут ускорить рост ВВП Соединенных Штатов примерно на 3-4 процентных пункта, а рост мировой экономики - на 1 процентный пункт, говорится в документе. Экономика США может вернуться на докризисный уровень в середине 2021 года.

Экономика еврозоны, согласно прогнозу ОЭСР, в 2021 году вырастет на 4,3%. Среди крупнейших экономик Европы самые активные темпы восстановления, как ожидается, продемонстрирует Великобритания - на 7,2%. Организация также прогнозирует рост ВВП Испании на 5,9%, Франции - на 5,8%, Италии - на 4,5%, и Германии - на 3,3%.

Среди крупнейших развивающихся экономик мира наиболее сильный рост ожидается в Индии и в Китае - на 9,9% и 8,5% соответственно. Тем временем ВВП Бразилии, по мнению ОЭСР, увеличится всего на 3,7%, Саудовской Аравии - на 2,8%.

(Ли Томас при участии Владимира Садыкова. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html