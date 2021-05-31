Доллар может закончить месяц снижением к евро и фунту
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ЛОНДОН, 31 мая (Рейтер) - Доллар находится под давлением в понедельник и может продемонстрировать месячное снижение второй раз кряду по отношению к евро и фунту стерлингов, при этом трейдеры оценивают влияние резкого роста инфляции в США перед выходом трудовой статистики за май на этой неделе.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,02% до 90,015 к 15:03 МСК.
Евро вырос на 0,06% до $1,2196. Фунт стерлингов опустился на 0,06% до $1,4178. Японская иена подорожала на 0,13% к доллару до 109,67 иены.
Торги были малоактивными в связи с выходным днем в Великобритании и США, при этом инвесторы взвешивали влияние на американские активы возросшего ценового давления и "голубиной" позиции ФРС. Несмотря на растущую инфляцию, рынки не ожидают повышения ставки до конца 2022 года.
Рынок считает текущий уровень инфляции в США переходным. В следующем году инфляция в США останется на уровне 2,5%, пишет Ульрих Лейхтманн из Commerzbank.
"Это не облегчает процесс ценообразования доллара, - сказал он. - До тех пор, пока у нас не появится больше ясности, доллар, скорее всего, найдет хороший баланс на текущем уровне".
Юань на материковом рынке снизился на 0,03% до 6,369, коснувшись трехлетнего пика ранее в ходе торгов. На офшорном рынке юань потерял 0,2% до 6,3709.
Биткоин вырос на 3,8% до $37.034,29.
Эфириум поднялся на 7,45% до $2.567,92.
(Джойс Алвес. Перевела Ольга Вишневская. Редактировала Ольга Девятиярова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html