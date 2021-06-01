G7 поддержит минимальный корпоративный налог, пообещает поддерживать экономику -- проект коммюнике

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая (Рейтер) - Министры финансов и главы центральных банков стран G7 на этой неделе пообещают продолжать оказывать поддержку экономикам по мере выхода из пандемии, а также заключить в июле "амбициозную" сделку о минимальной ставке глобального корпоративного налога, говорится в проекте коммюнике.

Представители G7, которые встретятся в Лондоне 4-5 июня, также объявят, что как только восстановление наберет обороты, им будет нужно "обеспечить долгосрочную устойчивость госфинансов" - своего рода намек на постепенное сворачивание государственной поддержки.

(Ян Струпчевски. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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