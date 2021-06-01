G7 вряд ли будет обсуждать цифру корпоративного налога на встрече -- японский министр

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ТОКИО (Рейтер) - Главы финансовых ведомств "Большой семерки" сгладили свои разногласия относительно глобального налогообложения, но вряд ли будут обсуждать конкретные цифры минимальных налоговых ставок на встрече 4-5 июня, сказал министр финансов Японии Таро Асо.

Асо добавил, что планирует провести двустороннюю встречу с министром финансов США Джанет Йеллен в кулуарах встречи G7 в Великобритании, хотя не уточнил деталей.

Министры финансов и главы центральных банков стран G7 на этой неделе пообещают продолжать оказывать поддержку экономикам по мере выхода из пандемии, а также заключить в июле "амбициозную" сделку о минимальной ставке глобального корпоративного налога, говорится в проекте коммюнике.

Этот налог призван решить проблему низких налоговых платежей крупных компаний, которые получают огромную выручку, но для целей налогообложения открывают офисы в юрисдикциях с низким уровнем ставок.

"Я не думаю, что на июньском заседании дойдет до обсуждения конкретных цифр", - сказал Асо журналистам.

(Тэцуси Кадзимото, при участии Кентаро Сугияма. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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