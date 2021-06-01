Доллар стабилизируется, юань падает после попыток центробанка ограничить рост курса

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар колеблется вблизи пятимесячных минимумов во вторник, проигрывая сырьевым валютам, поскольку инвесторы ждут экономических данных, которые укажут будущее направление для движения основных валют.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,17% до 89,88​.

Представители ФРС во главе с председателем американского центробанка Джеромом Пауэллом неоднократно говорили, что ожидают, что ценовое давление будет временным, а денежно-кредитные стимулы сохранятся в течение некоторого времени, но инвесторы опасаются, что сильное восстановление после пандемии может заставить Федрезерв ужесточить политику раньше, чем он планирует.

Евро снизился на 0,04% до $1,222​. Фунт стерлингов опустился на 0,33% до $1,4163​. Фунт коснулся отметки $1,4250 в ходе азиатских торгов - самого высокого показателя с апреля 2018 года.

Фунту помогло изменение настроений в Великобритании - на прошлой неделе чиновник Банка Англии сигнализировал о возможном повышении ключевой ставки в конце следующего года или раньше, если экономика укрепится.

"Осси" подорожал на 0,09% до $0,7741​. Новозеландский доллар снизился на 0,11% до $0,726​.

Норвежская крона выросла на 0,67% до 8,2703 за доллар.

Юань на материковом рынке снизился на 0,22% до​ 6,3827, на офшорном рынке - подешевел на 0,22% до 6,3835.

Канадский доллар подорожал на 0,28% по отношению к доллару США до $1,2028.

В 17:00 МСК ожидается публикация обзора ISM для производственного сектора США, а в пятницу - отчет о занятости в США за май.

"Мы не ждем, что данные на этой неделе существенно повлияют на ожидания рынка в отношении политики ФРС, и импульс доллара может остаться слабым на фоне сохранения разговоров об отрицательной реальной ставке", - написали стратеги ING.

(Элизабет Хоукрофт при участии Кевина Бакленда. Перевели Ольга Вишневская и Алексей Кузьмин. Редактор Дмитрий Антонов)

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