Доллар стабилизируется, юань падает после попыток центробанка ограничить рост курса
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар колеблется вблизи пятимесячных минимумов во вторник, проигрывая сырьевым валютам, поскольку инвесторы ждут экономических данных, которые укажут будущее направление для движения основных валют.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,17% до 89,88.
Представители ФРС во главе с председателем американского центробанка Джеромом Пауэллом неоднократно говорили, что ожидают, что ценовое давление будет временным, а денежно-кредитные стимулы сохранятся в течение некоторого времени, но инвесторы опасаются, что сильное восстановление после пандемии может заставить Федрезерв ужесточить политику раньше, чем он планирует.
Евро снизился на 0,04% до $1,222. Фунт стерлингов опустился на 0,33% до $1,4163. Фунт коснулся отметки $1,4250 в ходе азиатских торгов - самого высокого показателя с апреля 2018 года.
Фунту помогло изменение настроений в Великобритании - на прошлой неделе чиновник Банка Англии сигнализировал о возможном повышении ключевой ставки в конце следующего года или раньше, если экономика укрепится.
"Осси" подорожал на 0,09% до $0,7741. Новозеландский доллар снизился на 0,11% до $0,726.
Норвежская крона выросла на 0,67% до 8,2703 за доллар.
Юань на материковом рынке снизился на 0,22% до 6,3827, на офшорном рынке - подешевел на 0,22% до 6,3835.
Канадский доллар подорожал на 0,28% по отношению к доллару США до $1,2028.
В 17:00 МСК ожидается публикация обзора ISM для производственного сектора США, а в пятницу - отчет о занятости в США за май.
"Мы не ждем, что данные на этой неделе существенно повлияют на ожидания рынка в отношении политики ФРС, и импульс доллара может остаться слабым на фоне сохранения разговоров об отрицательной реальной ставке", - написали стратеги ING.
(Элизабет Хоукрофт при участии Кевина Бакленда. Перевели Ольга Вишневская и Алексей Кузьмин. Редактор Дмитрий Антонов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html