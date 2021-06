Индекс Nikkei закрылся снижением в преддверии выхода экономических данных США

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся небольшим снижением во вторник, так как инвесторы ожидали выхода двух ключевых экономических отчетов в США, хотя снижение было ограничено надеждами на то, что японская экономика вернется к нормальному состоянию благодаря вакцинации против COVID-19.

Индекс Nikkei снизился на 0,16% до 28.814,34 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,17% до 1.926,18 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,16%.

"Инвесторы хотят подтвердить силу восстановления экономики США после публикации промышленных данных и данных о рабочих местах, которые будут объявлены позже", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Лидерами снижения стали бумаги JFE Holdings Inc, Nippon Steel Corp и Kirin Holdings Co Ltd, подешевевшие на 4,32​%, 3,36% и 2,58% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html