Доллар получает передышку благодаря росту производственной активности в США

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар продолжает немного расти в среду, отталкиваясь от минимума почти пяти месяцев по отношению к основным валютам-аналогам, поскольку показатели производства в США поддержали ставки на более быструю нормализацию политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,11% до 89,934​ к 08:30 МСК.

"Направление доллара, безусловно, находится в центре внимания", - сказал Синитиро Кадота из Barclays.

Рынок разделился во мнениях о том, будет ли текущее инфляционное давление временным, как говорит ФРС, или сохранится достаточно долго, чтобы заставить политиков сократить стимулы и повысить ставки раньше, чем они до сих пор сигнализировали, сказал Кадота.

"Даже если инфляция продолжит расти, я думаю, что ФРС продолжит говорить, что это временно, но рынок не будет знать наверняка до осени, поэтому мы застряли в этой неопределенности".

В ближайшей перспективе евро и юань будут играть ключевую роль в определении того, останется ли доллар на заднем плане или начнет отскок, добавил Кадота.

Евро вырос на 0,05% до $1,2217​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,02% до $1,4149​, отступив от пика трех лет, достигнутого во вторник.

Канадский доллар подорожал на 0,03% по отношению к доллару США до $1,2066, коснувшись в ходе ранних торгов шестилетнего максимума на фоне роста цен на нефть.

Юань на материковом рынке снизился на 0,05% до 6,3827, на офшорном рынке - подешевел на 0,01% до 6,3825.

(Кевин Бакленд. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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