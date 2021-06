Японские акции закрылись ростом за счет надежд на открытие экономики

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись в плюсе в среду благодаря бумагам туристического сектора, подорожавшим за счет надежд на открытие экономики. При этом акции автопроизводителей обновили максимумы на фоне усиления мирового спроса.

Индекс Nikkei вырос на 0,46% до 28.946,14 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,84% до 1.942,33 пункта.

Подъем возглавили акции Kyowa Kirin Co Ltd, West Japan Railway Co и Japan Steel Works Ltd, подорожавшие на 8,04%, 7,66% и 6,53% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Olympus Corp, Pacific Metals Co Ltd и Oji Holdings Corp, подешевевшие на 2,87​%, 2,74% и 2,31% соответственно.

"Суточное количество (сделанных) прививок в настоящее время составляет около 500.000, поэтому мы можем надеяться, что к середине июля мы сможем достичь уровня, при котором число новых случаев заражения должно уменьшиться, потому что будет вакцинировано достаточное количество людей", - сказал Нобухико Курамоти из Mizuho Securities.

