Доллар в плюсе в преддверии выхода данных о занятости в США

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар США колебался выше основных уровней поддержки в четверг, так как трейдеры ждали выхода экономических данных США, которые могут задать тон на заседаниях ряда центральных банков в июне.

Инвесторы делали ставку на падение доллара по мере того, как мир восстанавливается от пандемии, но в последнее время стали опасаться - не ставит ли сильный экономический подъем в США под сомнение господствовавшее ранее на рынке предположение, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени?

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,19% до 90,076​ к 09:47 МСК, получив сильную поддержку в ходе недавних торгов, после снижения на 2% в течение апреля и на 1,6% в мае.

"Мы по-прежнему склоняемся к тому, что риторика ФРС в конечном итоге склонится к менее голубиной политике и более уверенному одобрению восстановления экономики и тем самым обеспечит положительный импульс для доллара", - сказали стратеги сингапурского банка OCBC Bank.

Чиновники ФРС начали намекать, что готовы говорить о сворачивании стимулов, и в среду регулятор объявил о том, что начнет снижать объемы корпоративных облигаций, накопленные в течение прошлого года. Это в очередной раз сигнализирует о том, что период экстренных мер, принятых в период пандемии, подходит к концу.

Следующее заседание ФРС состоится в конце июня, в то время как заседание Европейского центробанка состоится на следующей неделе, в ходе которого инвесторы будут обсуждать сохранит ли регулятор текущие темпы покупки облигаций.

Евро снизился на 0,19% до $1,2186​, японская иена подешевела на 0,23%​ к доллару до 109,79 иены.

Фунт стерлингов опустился на 0,11% до $1,4153​, так как инвесторы были несколько насторожены относительно того сможет ли распространение нового штамма коронавируса в Великобритании отложить планы по открытию экономики.

"Осси" подешевел на 0,39% до $0,7722​, новозеландский долларснизился на 0,37% до $0,7209​.

Швейцарский франк подешевел на 0,22% до $0,8996​. В паре с евро валюта выросла на 0,01%​ до 1,0963.

Юань на материковом рынке снизился на 0,17% до 6,3915​, на офшорном рынке - подешевел на 0,1% до 6,389.

Биткоин вырос на 3,29% до $38.827,48.

Эфириум поднялся на 4,91% до $2.840,59.

(Том Уэстбрук. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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