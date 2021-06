Японские индексы выросли, Topix обновил максимум 6 недель

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский рынок акций вырос в четверг, при этом индекс Topix обновил максимум более чем за шесть недель на фоне ускорения вакцинации населения Японии.

Индекс Nikkei поднялся на 0,39% до 29.058,11 пункта. Более широкий Topix вырос на 0,84% и достиг максимальных с 19 апреля 1.958,70 пункта.

Подъем возглавили акции Mitsui Chemicals Inc, Casio Computer Co Ltd и Kirin Holdings Co Ltd, подорожавшие на 5,14%, 4,39% и 4,22% соответственно.

"Вакцинация проходит намного быстрее, чем ожидалось, подкрепляя надежды на открытие экономики", - сказал Хироюки Уэно из Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Число японцев, получивших как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 10 миллионов, по данным японских СМИ. Правительство рассчитывает вакцинировать большинство пожилых граждан страны к концу июля.

Акции железнодорожных компаний подорожали по итогам второго дня подряд на фоне активных торгов. Цена бумаг East Japan Railway выросла на 3,4%, Central Japan Railway - на 2,3%.

Ожидания открытия экономики оказали поддержку акциям оператора токийского Диснейлэнда Oriental Land, прибавившим в цене 1,4%.

Также выросли котировки производителей пива и других алкогольных напитков. Капитализация Kirin Holdings увеличилась на 4,2%, Asahi Group - на 2,3%, а рыночная стоимость Suntory подскочила на 5,6%.

Бумаги автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor подорожали на 1,7%, 2,1% и 1,5% соответственно.

Тем временем цена акций ритейлера Fast Retailing упала на 4,1% после того, как оператор сети магазинов одежды Uniqlo сообщил о снижении продаж в Японии на 0,6% в мае в годовом выражении.

(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

