Белоусов: Россия решила вывести средства ФНБ из доллара из-за угрозы санкций -- ИФ

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A man wears U.S. dollar sign rings in a jewellery shop in Manhattan in New York City November 6, 2014. A year-long investigation into allegations of collusion and manipulation by global currency traders is set to come to a head on Wednesday, with Britain
A man wears U.S. dollar sign rings in a jewellery shop in Manhattan in New York City November 6, 2014. A year-long investigation into allegations of collusion and manipulation by global currency traders is set to come to a head on Wednesday, with Britain's financial regulator and six big banks expected to agree a settlement involving around ?1.5 billion ($2.38 billion) in fines. The settlement comes amid a revival of long-dormant volatility on the foreign exchanges, where a steady rise of U.S. dollar this year has depressed oil prices and the currencies of many commodity exporters such as Russia's rouble, Brazil's real and Nigeria's naira - setting the scene for more turbulence on world financial markets in 2015. Picture taken November 6, 2014. REUTERS/Mike Segar (UNITED STATES - Tags: BUSINESS CRIME LAW POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS: PICTURE 01 OF 23 FOR WIDER IMAGE PACKAGE 'ANOTHER DAY ANOTHER DOLLAR' TO FIND ALL IMAGES SEARCH 'CURRENCY TRADERS'

МОСКВА (Рейтер) - Россия решила вывести средства Фонда национального благосостояния из долларовых активов из-за угрозы санкций, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, которого процитировали российские СМИ.

"Это осмысленное решение, это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - привёл слова Белоусова Интерфакс.

По мнению Белоусова, решение не должно отразиться на курсе российской валюты.

Рссийский Минфин решил полностью выйти из долларовых активов во вложениях средств Фонда национального благосостояния, сказал министр финансов России Антон Силуанов в четверг.

Доля доллара в новой структуре ФНБ составит 0% =USD, евро - 40% EUR=, юаня CNH= - 30%, золота XAU= - 20%, фунта GBP= и японской иены JPY= - по 5%. Министерство хочет привести ФНБ в соответствие с новой структурой в течение месяца.

Сейчас 35% фонда размещаются в доллары, 35% в евро, 15% - в юани, 10% - в фунты стерлингов и 5% - в иены.

Объем ФНБ с учетом размещенных в облигации, акции и на депозиты в банках средств на 1 февраля 2021 года составлял 13,65 триллиона рублей, что эквивалентно $179,0 миллиарда.

(Антон Колодяжный. Текст Максима Родионова. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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