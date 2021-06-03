Белоусов: Россия решила вывести средства ФНБ из доллара из-за угрозы санкций -- ИФ

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МОСКВА (Рейтер) - Россия решила вывести средства Фонда национального благосостояния из долларовых активов из-за угрозы санкций, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, которого процитировали российские СМИ.

"Это осмысленное решение, это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - привёл слова Белоусова Интерфакс.

По мнению Белоусова, решение не должно отразиться на курсе российской валюты.

Рссийский Минфин решил полностью выйти из долларовых активов во вложениях средств Фонда национального благосостояния, сказал министр финансов России Антон Силуанов в четверг.

Доля доллара в новой структуре ФНБ составит 0% =USD, евро - 40% EUR=, юаня CNH= - 30%, золота XAU= - 20%, фунта GBP= и японской иены JPY= - по 5%. Министерство хочет привести ФНБ в соответствие с новой структурой в течение месяца.

Сейчас 35% фонда размещаются в доллары, 35% в евро, 15% - в юани, 10% - в фунты стерлингов и 5% - в иены.

Объем ФНБ с учетом размещенных в облигации, акции и на депозиты в банках средств на 1 февраля 2021 года составлял 13,65 триллиона рублей, что эквивалентно $179,0 миллиарда.

(Антон Колодяжный. Текст Максима Родионова. Редактор Дмитрий Антонов)

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