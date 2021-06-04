Цена Brent приближается к $72/барр в ожидании летнего спроса

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ЛОНДОН (Рейтер) - Цена на нефть Brent в пятницу приблизилась к $72 за баррель, торгуясь около двухлетнего максимума, поскольку высокий уровень соблюдения сделки ОПЕК+ и восстановление спроса перевесили опасения о неравномерном распространении вакцин от COVID-19 в мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,22% до $71,47 за баррель к 13:48 МСК, марки WTI - на 0,31% до $69,02 за баррель.

"После долгих раздумий Brent, похоже, нашла новое пристанище на уровне выше $70, - сказал Стивен Бреннок из PVM. - Лето и открытие мировой экономики благоприятны для спроса во второй половине года".

За неделю Brent может вырасти более чем на 2,8%, а WTI - на 4% - вторая неделя роста кряду.

"Америка и Европа далеко продвинулись в своих усилиях по вакцинированию", - отмечают аналитики, но медленный процесс вакцинации как в развитых, так и в развивающихся странах Азии означает, что "нельзя сказать когда будут ослаблены меры социального дистанцирования в регионе".

Число заражений коронавирусом в мире превысило 170 миллионов, а число умерших приблизилось к 3,8 миллиона.

Нефть дорожала на этой неделе, поскольку ОПЕК+ прогнозирует, что спрос будет опережать предложение во второй половине 2021 года. Группа во вторник договорилась не менять темпы постепенного наращивания добычи до конца июля.

Запасы нефти в США снизились сильнее прогноза на прошлой неделе, но запасы бензина выросли, указав на то, что спрос на конечные продукты не соответствует объемам переработки.

(Алекс Лоулер, Аарон Шелдрик и Рослан Хасаун в Сингапуре. Перевели Анна Бахтина и Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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