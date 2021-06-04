Доллар на многонедельных пиках благодаря хорошим данным рынка труда

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар в пятницу торгуется у многонедельных максимумов, показав наибольший рост примерно за месяц, так как инвесторы после хороших данных рынка труда сфокусировались на восстановлении экономики США и вероятности ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу будут опубликованы данные о занятости вне сельского хозяйства США. Согласно консенсус-прогнозу The Street, количество рабочих мест в мае выросло примерно на 650.000, хотя некоторые трейдеры ожидают роста ближе к 800.000.

Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978.000, максимально с июня прошлого года.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,08% до 90,581​ к 08:30 МСК.

"Очевидно, что трейдеры закрывают долларовые короткие позиции на данных о занятости", - сказал Крис Уэстон из брокерской компании Pepperstone.

Евро снизился на 0,12% до $1,2111​.

Японская иена подорожала на 0,04% по отношению к доллару до 110,24 иены.

Биткоин упал на 5,31% до $37.136,24.

(Том Вестбрук. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

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