Японские акции закрылись разнонаправленно в ожидании трудовой статистики США

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A man wearing a protective face mask walks past a stock quotation board outside a brokerage, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan May 11, 2021. REUTERS/Issei Kato
A man wearing a protective face mask walks past a stock quotation board outside a brokerage, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan May 11, 2021. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись разнонаправленно в пятницу, инвесторы ждут ключевых данных о занятости в США, которые могут усилить опасения об инфляции и сворачивании стимулов Федрезервом.

Индекс Nikkei снизился на 0,40% до 28.941,52 пункта после двух дней роста, в то время как более широкий Topix закрылся подъемом на 0,03% до 1.959,19 пункта, четвертый день кряду.

Быстрорастущие акции снизились на 0,34%, в то время как недооцененные бумаги выросли на 0,37%, поскольку инвесторы продавали акции технологических компаний и компаний, извлекающих прибыль на фоне локдаунов, перед публикацией ключевых данных из США.

Отчет о занятости в США в мае выйдет в 15.30 МСК.

Сильные показатели могут усилить ожидания относительно возможного сокращения поддержки со стороны ФРС, подорвав аппетит к риску.

(Хидеюки Сано, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy