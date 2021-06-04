Мнения валютных аналитиков о продолжительной слабости доллара США разделились

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БАНГАЛОР (Рейтер) - Прогноз для доллара США остается неопределенным, опрошенные Рейтер валютные стратеги разделились поровну во мнениях относительно краткосрочной динамики американской валюты после двух месяцев ослабления и ждут более четких намеков со стороны чиновников.

После сильного начала года - роста примерно на 4% в первом квартале - валюта США с начала марта растеряла большую часть преимущества вслед за снижением доходности казначейских облигаций. Доллар в четверг торговался вблизи минимума пяти месяцев к корзине основных валют.

Федеральная резервная система считает недавнее ускорение инфляции временным и обещает сохранять аккомодационную политику. Но отложенный спрос по мере открытия экономики вызвал ожидания устойчивого экономического роста и более высокого ценового давления.

В то время как валютные спекулянты увеличили ставки против доллара до самого высокого уровня с конца февраля, что было обусловлено "голубиной" позицией ФРС, 33 из 63 аналитиков, ответивших на дополнительный вопрос в ходе опроса 28 мая-3 июня, сказали, что тенденция к ослаблению доллара в целом закончилась.

"Я действительно не уверен в том, что произойдет в следующие три месяца, потому что ФРС может наконец сдаться и дать более решительный сигнал о сворачивании скупки активов, что в определенной степени напугает рынки", - сказал Джон Харди из Saxo Bank.

"Мы можем увидеть некоторую волатильность на рынках, которая обычно оказывает поддержку доллару".

Остальные 30 аналитиков сказали, что тенденция к ослаблению сохранится, и в ближайшие три месяца доллар снизится на 0,5-6,0%.

Тогда как консенсус показал, что доллар будет удерживаться в ограниченном диапазоне, оставаясь в пределах 1% от текущих уровней в следующие три месяца, в прогнозе на 12 месяцев ожидания более слабого доллара сохраняются. Большинство основных валют, как ожидается, будут показывать лучшую динамику.

Японская иена и швейцарский франк, с начала года потерявшие 6% и 2% соответственно, как ожидается, не отыграют потери через год.

Евро, за последние два месяца восстановивший почти все потери к доллару с начала года, по прогнозам, будет торговаться около текущего уровня в $1,22 через шесть месяцев и вырастет примерно на 2% через год до $1,24.

(Опрос и текст Хари Кишана и Тушара Гоенка. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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