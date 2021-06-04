Авторынок РФ вырос в мае на 133% г/г, но может остыть с июля -- АЕБ

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МОСКВА (Рейтер) - Российский авторынок в мае вырос более чем в два раза в годовом выражении, сообщила в пятницу Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), ведущая статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ.

Продажи автомобилей увеличились в мае на 133,8% до 147.378 штук.

С начала 2021 года рост составил 38,7% по сравнению с прошлым годом с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.

"В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире. Поэтому мы ожидаем снижения объема продаж большинства производителей в сравнении с текущим высоким потребительским спросом", - сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

При государственной поддержке потребителей и производителей можно рассчитывать на положительное завершение года, добавил он.

АЕБ планирует обновить свой прогноз в следующем пресс-релизе.

В 2020 году продажи снизились на 9,1% до 1,52 миллиона штук, и АЕБ ожидала, что в 2021 году рынок вырастет на 2,1% до 1,63 миллиона автомобилей

(Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)

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