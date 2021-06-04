Пятерка в фокусе: инфляция в США, торговые переговоры с Китаем, ЕЦБ

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(Рейтер) - 1/ ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Индекс потребительских цен в США за май стал одним из самых наблюдаемых показателей после того, как в апреле инфляция продемонстрировала самый резкий скачок почти за 12 лет. Участники рынка спорят, будет ли всплеск ценового давления скоротечным или же более продолжительным.

Рэндал Куорлс из ФРС считает, что недавний скачок инфляции окажется временным.

Показатель также окажется в центре внимания на заседании Федеральной резервной системы 15-16 июня.

2/ СДЕЛАНО В КИТАЕ

В фокусе - данные о торговле с побережья Тихого океана, отражающие поток товаров, идущих на запад из Японии, Китая и Южной Кореи, и объем средств, перетекающих из Северной Америки на восток.

Акцент сместился с "торговой войны" между США и Китаем обратно к фундаментальным показателям.

Валютные рынки будут внимательно следить за торговыми данными в поисках признаков сокращения огромного профицита Китая, которое может остановить подъем юаня. Валюта достигла трехлетнего пика к доллару в мае, что немедленно вызвало резкую реакцию чиновников.

Между тем данные о ценах производителей в Китае в среду покажут масштаб переноса инфляции, в то время как заводы начинают перекладывать на клиентов свои более высокие затраты на сырье.

3/ ЕЦБ В ПОИСКЕ БАЛАНСА

Европейскому центральному банку на заседании в четверг придется искать баланс между необходимостью поддержать экономическое восстановление посредством чрезвычайных стимулирующих мер и принятием более светлых экономических перспектив, которые сделают схему чрезвычайной скупки госбондов PEPP ненужной.

Не исключено умеренное замедление покупок, особенно с приближением тихого летнего периода. Любые сигналы от председателя Кристин Лагард о том, что переговоры о сокращении стимулов будут продолжаться, положат конец затишью на рынках облигаций.

4/ГЛОБАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ

Лидеры экономик G7 впервые после начала пандемии коронавируса встретятся лично в английском графстве Корнуолл 11-13 июня. Для президента США Джо Байдена, который настаивает на соглашении о важнейшей глобальной налоговой сделке, встреча G7 станет первой.

Первая встреча министров финансов "Большой семерки" пройдет в пятницу и субботу в Лондоне. Надежды на успех идеи единой ставки корпоративного налога возродились: министр финансов Великобритании Риши Сунак сказал, что предложение США установить минимальный налог для 100 крупнейших компаний мира может увенчаться успехом.

5/ВЫБОРНАЯ ЛИХОРАДКА

Еще до сентябрьских федеральных выборов правящей в Германии партии христианских демократов в воскресенье предстоит серьезное испытание.

Армин Лашет, потенциальный преемник канцлера Ангелы Меркель, отчаянно нуждается в помощи своей партии, чтобы выиграть 6 июня выборы в немецкой земле Саксонии-Анхальт и перейти к следующему этапу.

ХДС по опросам идет практически вровень с зелеными, чья популярность резко выросла: у обеих партий сейчас примерно по 25% голосов.

Зеленые, склоняющиеся к левой части политического спектра, тем временем открывают 11 июня свой съезд - они официально выдвинут Анналену Бёрбок кандидатом в канцлеры Германии и опубликуют свой предвыборный партийный манифест.

(Том Уэстбрук в Сингапуре, Льюис Краускопф в Нью-Йорке, Томми Вайкс, Карин Штроеккер и Дхара Ранасингхе в Лондоне. Перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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