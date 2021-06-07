G7 заключила знаковое соглашение о ставке налога на гигантские корпорации

Новости





ЛОНДОН (Рейтер) - США, Великобритания и другие крупнейшие экономически развитые страны достигли в субботу знакового соглашения, нацеленного на то, чтобы получить больше денег от транснациональных компаний, таких как Amazon и Google, и отвадить их от офшоров с низкими ставками налогообложения.

После восьми лет переговоров члены "Большой семерки" решили определить минимальную глобальную ставку корпоративного налога на уровне не менее 15%.

"Министры финансов стран Большой семерки достигли исторического соглашения о реформировании глобальной налоговой системы, чтобы сделать ее соответствующей глобальной цифровой эпохе", - сказал министр финансов Великобритании Риши Сунак после двухдневной встречи в Лондоне.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это "важное, беспрецедентное соглашение" положит конец "гонке на дно в области глобального налогообложения".

Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что соглашение является "плохой новостью для налоговых убежищ по всему миру".

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Действующие глобальные налоговые правила основаны на соглашениях, заключенных еще в 1920-х годах, и не учитывают новых реалий, в которых мультинациональные технологические гиганты продают услуги удаленно и относят большую часть своей прибыли к интеллектуальной собственности в юрисдикциях с низким налогообложением.

После решения G7 Facebook ожидает, что компании придется платить больше налогов в большем количестве стран, сообщила соцсеть.

Ник Клегг, вице-президент Facebook по глобальным вопросам и бывший заместитель премьер-министра Великобритании, сказал: "Мы хотим, чтобы процесс международной налоговой реформы был успешным, и признаем, что это может означать, что Facebook будет платить налоги больше и в других местах".

"Мы всячески поддерживаем работу, проводимую для обновления международных налоговых правил. Мы надеемся, что страны продолжат совместную работу, чтобы обеспечить скорейшее заключение сбалансированного и долговечного соглашения", - говорится в заявлении представителя Google Хосе Кастаньеды, направленном по электронной почте.

По словам главы Минфина США, когда новые глобальные правила вступят в силу, европейские страны отменят существующие налоги на цифровые услуги, которые, по мнению США, являются несправедливыми по отношению к американскому бизнесу.

Однако Италия, которая будет добиваться более широкой международной поддержки этих планов на встрече G20 в Венеции в июле, сообщила, что предложения направлены не только на американские компании.

Основные детали еще предстоит согласовать в ближайшие месяцы. В субботнем соглашении сказано лишь, что оно затронет "крупнейшие и наиболее прибыльные транснациональные компании".

Европейские страны были обеспокоены тем, что из-за такого определения Amazon - у которой более низкая норма прибыли, чем у большинства технологических компаний - не подпадет под налоговую реформу, но Йеллен заверила, что корпорация, по ее мнению, будет включена в перечень.

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью, чья страна, сохраняющая ставку налога в 12,5%, потенциально может пострадать от нововведения, сказал, что любая глобальная сделка также должна учитывать интересы менее крупных стран.

(Девид Милликен, Кейт Холтон, при участии Энди Брюса, Девида Лоудера, Пэдрика Хэлпина, Томаса Эскритта, Джулии Сегрети, Сабахатджахана Контрактора и Мэтью Роузмейна.; Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html