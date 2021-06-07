Nikkei вырос после данных Минтруда США, смягчивших страхи о сворачивании стимулов

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ТОКИО (Рейтер) - Фондовые рынки Японии закрылись ростом в понедельник после того, как пятничная трудовая статистика США ослабили опасения о скором сворачивании стимулов ФРС, однако высокая фиксация прибыли ограничила рост Токийской биржи - инвесторы осторожничали в преддверии выхода инфляционных данных США позднее на этой неделе.

Индекс Nikkei вырос на 0,27%, закрывшись на уровне 29.019,24, после скачка на 1% до пика почти четырех недель в ходе торгов.

Более широкий индекс Topix развернулся к росту и поднялся к закрытию на 0,08% до 1.960,85.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в мае выросло на 559.000, тогда как аналитики ожидали показателя в 650.000, ослабив ожидания о более скором сворачивании программы покупок активов Федрезервом.

Рост индекса Nasdaq в пятницу толкнул вверх акции японских технологических компаний: акции производителя электронных компонентов Ibiden выросли на 3,51%, а бумаги TDK Corp поднялись на 2,34%.

(Хидеюки Сано и Джунко Фуджита. Перевела Анна Бахтина.)

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