Доллар окреп после просадки из-за слабых данных о занятости, в фокусе - инфляция

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар слегка укрепляется после снижения, последовавшего за второй подряд порцией разочаровывающей трудовой статистики США в конце прошлой недели. Трейдеры следят за тем, усилится ли из-за предстоящих данных об инфляции давление на регуляторы с тем, чтобы те сократили стимулы.

Возможность замедления темпов покупки облигаций также находится в центре внимания в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,12% до 90,246 к 09:53 МСК.​

Евро держался на уровне $1,2153.

"Австралиец" был малоподвижен у отметки $0,7734​. Новозеландский доллар снизился на 0,17% до $0,7199​.

Японская иена к доллару была стабильна вблизи отметки в 109,52 иены.

Юань на материковом рынке в паре с долларом удерживал позиции на отметке 6,4008.

Объем китайского импорта в мае показал самый резкий скачок за десятилетие из-за роста цен на сырьевые товары, а рост экспорта не дотянул до ожиданий, вероятно, из-за перебоев, вызванных вспышками COVID-19 в крупных портах на юге страны.

"Несколько более слабые, чем ожидалось, пятничные данные о занятости в США за май зададут тон ближайшим неделям", - говорится в записке для клиентов аналитиков ING Bank.

"Это даст предлог (Федеральной резервной системе США) сказать, что существенный прогресс в достижении ее целей не был достигнут, и отсрочить обсуждение вопроса о сокращении стимулов еще на некоторое время".

Но нервозность на рынке сохраняется в преддверии публикации данных об инфляции в четверг - ожидается, что показатель будет высоким. Аналитики считают, что риски по всем фронтам в ближайшие недели являются решающими.

"То, как сегодня поведет себя доллар, может задать тон до июньского заседания ФРС на следующей неделе, - говорят аналитики OCBC Bank. - Мы склоняемся к тому, что дно не уйдет у доллара из-под ног, по крайней мере, до (заседания) ЕЦБ и (выхода данных об) инфляции США в четверг".

Стратеги Commonwealth Bank of Australia видят риск снижения "зеленого".

"Мы считаем, что инфляция может не оправдать завышенных ожиданий и потянуть доллар вниз", - сказала Ким Манди из CBA.

Сворачивание стимулов также находится в центре внимания рынка в преддверии заседания ЦБ Канады в среду и ЕЦБ в четверг. Изменения считаются маловероятными, но некоторые аналитики ожидают корректировки темпов европейской программы покупки облигаций.

"Мы ожидаем технической корректировки... с немного более низкими темпами в третьем квартале, - говорится в записке аналитиков Rabobank. - Но мы признаем, что риски склоняются в сторону отсрочки любого такого замедления".

(Том Уэстбрук. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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