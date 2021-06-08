Доллар растет, инвесторы следят за инфляционными данными

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар США получил поддержку во вторник, так как инвесторы ожидают публикации инфляционных данных США позднее на этой неделе и всё еще опасаются скорого сворачивания денежно-кредитных стимулов Федеральной резервной системы США, несмотря на более слабую, чем прогнозировалось, трудовую статистику в пятницу.

Евро снизился на 0,1% до $1,2179​ к 09:36 МСК, после пятничного падения до минимума трех недель в $1,2104. Японская иена подешевела на 0,19%​ к доллару до 109,44 иены.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,13% до 90,066. Динамика валюты мало менялась, пока инвесторы пытались оценить перспективы восстановления экономики США.

"Все еще сохраняются опасения, что ФРС может начать обсуждение сокращения покупок активов на заседании Комитета по открытым рынкам, - сказал Филлип Ви из сингапурского DBS Bank, - тем более что министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что более высокие процентные ставки пойдут на пользу экономике".

В интервью Bloomberg Йеллен сказала, что несколько более высокие ставки "на самом деле были бы плюсом с точки зрения общества и с точки зрения ФРС".

Тем не менее, вышедшие в пятницу данные о занятости в США, которые показали, что число рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 559.000 в мае, оказались ниже ожиданий и ослабили опасения по поводу сворачивания стимулов ФРС.

Многие инвесторы теперь ожидают, что ФРС представит план сокращения объема покупок облигаций в конце этого года, а фактическое сокращение начнется в следующем году.

Фунт стерлингов опустился на 0,13% до $1,416​, в то время как австралийский доллар подешевел на 0,08% до $0,7747​.

Мексиканский песо держался вблизи максимума к доллару с конца января после того, как по итогам выборов партия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сохранила за собой большинство в парламенте, хотя и потеряла несколько мест.

Перуанский соль упал до исторического минимума к доллару по мере подсчета голосов, поданных на президентских выборах: социалист Педро Кастильо опережает свою соперницу - дочь сидящего в тюрьме экс-президента Перу, представительницу правых Кейко Фухимори, однако окончательные итоги еще не подведены.

Биткоин снизился на 2,35% до $32.793,07, эфириум - на 3,77% до $2.495,62.

(Хидеюки Сано в Токио при участии Тома Уэстбрука в Сингапуре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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