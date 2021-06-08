ВВП Японии за 1кв пересмотрен в сторону повышения, сократился на 3,9% г/г

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ТОКИО (Рейтер) - Экономика Японии сократилась медленнее, чем ожидалось, в первом квартале на фоне меньшего, чем предполагалось ранее, сокращения расходов на оборудование, но пандемия коронавируса все же нанесла огромный удар по общему спросу.

ВВП сократился на 3,9% в годовом исчислении в январе-марте, что оказалось лучше, чем предварительные данные о сокращении на 5,1% к аналогичному кварталу 2020 года, показали официальные данные во вторник.

Показатель, который превзошел прогноз экономистов о снижении на 4,8%, означает реальное сокращение на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Предварительные данные показывали падение на 1,3% за квартал.

"В целом капитальные расходы и частное потребление оставались низкими, что свидетельствовало о слабости внутреннего спроса", - сказал Такеси Минами из Института Норинчукин.

"Вопрос вакцинации является наиболее важным для (экономического) восстановления", - сказал он, добавив, что уровень вакцинации населения должен составлять около 50%, чтобы повысить перспективы экономического восстановления страны.

(Даниэль Люссинк и Лейка Кихара. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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