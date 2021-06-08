Регулятор США одобрил лекарство от Альцгеймера, акции фармпроизводителя Biogen взлетели на 38%

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(Рейтер) - Регулирующие органы США в понедельник одобрили препарат адуканумаб компании Biogen Inc для использования с целью устранения вероятной причины болезни Альцгеймера, несмотря на споры о том, достаточно ли доказана его эффективность.

Biogen установила цену лекарства, которое будет продаваться под названием адухельм (aduhelm), в $56.000 в год. После скачка более чем на 50% в ходе биржевых торгов акции фармпроизводителя закрылись ростом на 38,3% на уровне $395,85 - самого высокого уровня закрытия за последние шесть лет. Акции японского партнера Biogen - Eisai Co, торгуемые в США, взлетели на 56% до $116,03 за штуку.

"Это хорошая новость для пациентов с болезнью Альцгеймера. У нас никогда еще не было одобренной терапии, которая бы меняла течение болезни", - сказал Рональд Петерсен, эксперт по Альцгеймеру в исследовательском центре Клиника Майо.

"Это не средство исцеления. Есть надежда, что этот препарат замедлит прогрессирование болезни".

Действие адуканумаба основано на удалении белка бета-амилоида, формирующегося в мозге пациента на ранних стадиях болезни Альцгеймера, что, возможно, способствует предотвращению разрушительных последствий болезни, включая потерю памяти и неспособность обслуживать себя.

Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств сообщило на своем сайте, что результаты клинических испытаний адухельма были неоднозначными, но препарат показал сокращение числа бета-амилоидных бляшек в мозге, что, скорее всего, принесет пользу пациентам.

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(Дина Бизли в Лос-Анджелесе и Джулия Стинхайсен в Чикаго при участии Анкура Банерджи в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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