Доллар снижается, инвесторы ждут данных об инфляции и заседания ЕЦБ

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар незначительно дешевеет в среду, в то время как трейдеры ждут выхода данных об инфляции в США и заседания ЕЦБ, чтобы оценить темпы восстановления мировой экономики и позицию регулятора в отношении сворачивания стимулов.

Инвесторы нарастили ставки против доллара, но все больше нервничают по поводу того, близится ли начало конца огромных монетарных стимулов, - и беспокоятся, что повышение процентных ставок может положить конец 15-месячному нисходящему тренду доллара.

Некоторые аналитики полагают, что сворачивание мер поддержки центробанками может быть ускорено, а доллар получит поддержку, если инфляция в США окажется выше ожидаемого экономистами месячного показателя в 0,4%. Что касается ЕЦБ, то в центре внимания инвесторов - любые признаки скорого замедления темпов покупки облигаций.

Заседание ЕЦБ и публикация данных об инфляции в США ожидаются в четверг и предвкушение этих события практически убило волатильность основных валют, поскольку трейдеры занимают выжидательную позицию.

Индекс волатильности валют Deutsche Bank во вторник достиг минимума с февраля 2020 года. Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,12% до 89,97​ к 14:45 МСК.

"Мы ожидаем довольно спокойного дня на валютных рынках сегодня, в преддверии завтрашней публикации индекса потребительских цен США за май и заседания ЕЦБ", - сообщили аналитики Петр Крпата, Франческо Пезоле и Крис Тернер из ING в записке для клиентов.

Австралийский доллар подорожал на 0,12% до $0,7749​, при этом "киви" поднялся на 0,07% до $0,7203​.

Фунт стерлингов прибавил 0,13% до $1,4173.

Юань на офшорном рынке вырос на 0,18% до 6,3864.

Данные ранее в среду показали, что цены производителей в Китае в мае росли самыми быстрыми темпами за 12 лет из-за скачка стоимости сырьевых товаров.​

"Рынкам нужна уверенность в том, что восстановлению мировой экономики не угрожают ни опасные штаммы COVID, ни то, что ФРС будет вынуждена сменить курс (в отношении стимулов) гораздо раньше, чем ожидалось", - сказал Кит Джакс из Societe Generale.

"Пока что вакцины, похоже, работают, и хотя их распространение неравномерно... в целом оно все еще ускоряется", - сказал он.

"Это повод для надежды. Однако для рынков это означает, что рисковые активы нуждаются в регулярном убеждении в том, что ФРС не собирается ужесточать политику раньше, чем ожидается. Поэтому мы ждем данных об инфляции в четверг, а затем заседания Комитета по открытым рынкам на следующей неделе".

Биткоин вырос на 4,02% до $34.753,88.

Японская иена подорожала на 0,14%​ к доллару до 109,34 иены.

(Ритвик Карвалью при участии Тома Уэстбрука. Перевели Елизавета Журавлева и Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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