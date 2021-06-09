ОПРОС РЕЙТЕР-Скачок инфляции в РФ вызвал пересмотр прогнозов ставки ЦБР и смещение консенсуса

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Елена Фабричная, Андрей Остроух

МОСКВА (Рейтер) - Неожиданно высокая инфляция в России по итогам мая вызвала широкомасштабный пересмотр прогнозов, сместив ожидания рынка в сторону более агрессивного повышения ключевой ставки Центробанка, показал опрос Рейтер в среду.

Росстат сообщил в понедельник вечером, что инфляция в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле в годовом выражении, что стало ее максимальным значением с октября 2016 года.

Если до выхода инфляционной статистики 19 из 28 опрошенных экономистов ждали, что ЦБР повысит ключевую ставку в пятницу на 25 базисных пунктов до 5,25%, то после публикации их число резко сократилось и теперь лишь два аналитика настаивают на таком шаге.

Новый опрос показал, что 27 из 29 аналитиков и экономистов прогнозируют, что центральный банк повысит ключевую ставку в пятницу на 50 базисных пунктов до 5,50%.

До публикации майской инфляции повышения ставки на 50 базисных пунктов ждали только девять экспертов.

"Майский инфляционный сюрприз способствует еще одному повышению на 50 базовых пунктов", - написали аналитики Deutsche Bank.

"Статданные о росте потребительских цен в мае лишили нас интриги на предстоящее заседание Банка России – годовая оценка инфляции достигла 6,02% г/г, заметно превысив индикатив по недельным данным. В таких обстоятельствах повышение ключевой ставки на 50 б.п. – чуть ли не единственный доступный вариант", - пишут аналитики Росбанка.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина сказала на прошлой неделе, что ускорение инфляции - уже не временное, а устойчивое явление, при этом инфляционные ожидания находятся на четырехлетнем максимуме и могут способствовать разворачиванию инфляционной спирали, чего Центробанк не может допустить.

Поменяли свой прогноз на 50 базисных пунктов с 25 Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citi, Sova Capital, Capital Economics, ING, Росбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, ЛокоИнвест и другие.

Аналитики предполагают, что фактические данные заставят ЦБ повысить прогноз инфляции на конец года, который пока находится на уровне 4,7-5,2%.

ЦБР с начала года уже дважды повышал ключевую ставку, на 25 базисных пунктов в марте и на 50 - в апреле, доведя ее до 5,00% - нижней границы своего нейтрального диапазона и сообщал, что более раннее повышение ключевой ставки внутри нейтрального диапазона позволяет уменьшить вероятность вторичных инфляционных эффектов (через повышенные инфляционные ожидания) и снизить вероятность того, что Банку России придется повышать ставку в область жесткой политики.

"Мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена до 6,0% - верхней границы нейтрального диапазона – к сентябрю и сохранена на этом уровне до конца года", - сказала Софья Донец из Ренессанс Капитала.

Все больше аналитиков также склоняются к тому, что пределом в повышении ключевой ставки станет 6,00%.

Только два эксперта в последнем опросе Рейтер сказали, что центральный банк повысит ставку в пятницу до 5,25% и даже скачок инфляции не заставил их изменить свой прогноз.

"Повышение ставки на 50 б.п. или на 75 б.п. 11 июня создаст впечатление, что ЦБ паникует, такое резкое повышение ставки на втором заседании подряд приведет к ускоренному росту спроса на кредиты и будет само по себе формировать повышенные инфляционные ожидания", - сказала Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

"На мой взгляд, крайне важно, чтобы ЦБ действовал постепенно, не создавая впечатления форс-мажора", - добавила она.

(Редактор Дмитрий Антонов)

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