Японские акции закрылись в минусе перед выходом данных об инфляции в США

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы в среду завершили сессию на отрицательной территории на фоне фиксации прибыли в секторах грузоперевозок и полупроводников. В центре внимания инвесторов - данные об инфляции в США, поскольку они могут повлиять на то, как скоро Федеральная резервная система начнет сворачивать стимулы.

Акции финансовых и страховых компаний подешевели после того, как снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США ухудшило перспективы доходности их портфелей.

При этом бумаги Eisai Co выросли на 16,26%, достигнув дневного лимита роста вторую сессию кряду после того, как в понедельник американские регуляторы одобрили препарат от болезни Альцгеймера, разработанный Biogen. Eisai - японский партнер компании.

Индекс Nikkei снизился на 0,35% до 28.860,80 пункта. Более широкий индекс Topix сбавил 0,28% до 1.957,14 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,36%.

"Японские инвесторы хотят увидеть завтрашний индекс потребительских цен США, и если он не будет выше ожиданий, это должно стать облегчением для рынков и вполне может привести к ралли", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Однако в настоящее время "на рынках сохраняется выжидательная позиция", сказал он, добавив, что инвесторы фиксировали прибыль и закрывали позиции в преддверии выхода данных.

Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd и Nissan Chemical Corp, подешевевшие на 4,54​%, 3,68% и 3,65% соответственно.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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