Доллар вблизи 5-месячного минимума, инвесторы осторожны перед ЕЦБ и американской инфляцией

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар в четверг продолжает удерживаться вблизи пятимесячного минимума к основным валютам, в то время как инвесторы ожидают ключевых данных об инфляции в США и результатов заседания Европейского центрального банка, которые могут задать направление для валютных рынков.

Инвесторы всю неделю занимали выжидательную позицию, в результате чего основные валюты преимущественно торговались в узких диапазонах.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,186​ к 13:52 МСК, оставаясь вблизи зафиксированного в прошлом месяце минимума с начала января в 89,533.

Евро снизился на 0,09% до $1,2167​. Японская иена подорожала на 0,13%​ к доллару до 109,47 иены.

Индекс волатильности валют Deutsche Bank, который ранее на этой неделе достиг самой низкой отметки с февраля 2020 года, опустился еще сильнее, обновив минимум.

Рынки ждут майских данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15.30 МСК. В апреле потребительские цены выросли максимально почти за 12 лет.

"Наши экономисты ожидают, что общая и базовая инфляция будут выше консенсуса", - сказал Валентин Маринов из Credit Agricole.

"Доллар в результате может выиграть по всем направлениям, особенно если данные будут рассматриваться как потенциально приводящие к более ястребиным или менее голубиным итогам июньского заседания FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) на следующей неделе".

Евро может оказаться чувствителен к изменению экономических прогнозов ЕЦБ или сигналу о возможном замедлении скупки активов в ближайшие месяцы. Регулятор объявит итоги заседания в 14.45 МСК.

Биткоин вырос на 1,5% до $37.959,58 после скачка почти на 12% в среду, эфириум снизился на 0,99% до $2.586,37.

(Ритвик Кавальо при участии Кевина Бакленда. Перевели Алексей Кузьмин и Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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