Казахстан в январе-мае снизил добычу нефти на 7,8%
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НУР-СУЛТАН (Рейтер) - Казахстан в январе-мае 2021 года снизил добычу нефти на 7,8% до 35,5 миллиона тонн, сказал министр энергетики Нурлан Ногаев в четверг на заседании правительства.
Экспорт нефти из Казахстана в январе-мае составил 28,1 миллиона тонн.
Добыча нефти на месторождении Кашаган в январе-мае составила 6,2 миллиона тонн, на месторождении Тенгиз - 11,4 миллиона тонн, на месторождении Карачаганак - 5,0 миллиона тонн.
Квота Казахстана на добычу в рамках ОПЕК+ составляет в мае 1,463 миллиона баррелей в сутки, в июне - 1,469 миллиона баррелей в сутки, и в июле - 1,475 миллиона баррелей в сутки.
(Тамара Вааль, текст Марии Гордеевой)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html