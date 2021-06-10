Индекс Nikkei вырос за счет надежд на восстановление экономики

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся ростом в четверг благодаря подъему бумаг транспортных компаний на фоне перспектив восстановления экономической активности.

Nikkei вырос на 0,34% до 28.958,56 пункта, в то время как более широкий Topix снизился на 0,02% до 1.956,73 пункта.

Открытие экономик за счет вакцинации поддержало акции транспортных компаний, при этом бумаги Nippon Yusen прибавили 3,65%, возглавив подъем среди компонентов Nikkei.

"Некоторые люди говорят, что ралли на фоне возобновления экономической деятельности продлится всего около двух недель, - сказал Фумио Мацумото из Okasan Securities. - Но на этот раз с вакцинами, я думаю, оно может длиться намного дольше, хотя и со взлетами и падениями".

(Хидеюки Сано и Джунко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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