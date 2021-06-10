Грузинская железная дорога планирует 7-летние зеленые евробонды на $500 млн

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Грузинская железная дорога готовит выпуск 7-летних зеленых облигаций ожидаемым объемом $500 миллионов с доходностью около 4,875% годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Средства будут направлены на рефинансирование облигаций с погашением в 2022 году, которые одновременно выкупаются, если будет получено согласие на тендерное предложение, а также финансирование инфраструктурных проектов компании.

Новые бумаги будут листингованы на Лондонской фондовой бирже с клирингом Euroclear/Clearstream.

Совместные букраннеры - Citi и JP Morgan, лид-менеджеры - Ренессанс Капитал и TBC Capital, а также Galt & Taggart.

(Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

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