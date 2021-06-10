Грузинская железная дорога планирует 7-летние зеленые евробонды на $500 млн
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Грузинская железная дорога готовит выпуск 7-летних зеленых облигаций ожидаемым объемом $500 миллионов с доходностью около 4,875% годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.
Средства будут направлены на рефинансирование облигаций с погашением в 2022 году, которые одновременно выкупаются, если будет получено согласие на тендерное предложение, а также финансирование инфраструктурных проектов компании.
Новые бумаги будут листингованы на Лондонской фондовой бирже с клирингом Euroclear/Clearstream.
Совместные букраннеры - Citi и JP Morgan, лид-менеджеры - Ренессанс Капитал и TBC Capital, а также Galt & Taggart.
(Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html