Центробанки готовятся сокращать стимулы на фоне грядущего сворачивания поддержки ФРС

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ТОКИО/ЙОХАННЕСБУРГ/ЛОНДОН (Рейтер) - Преследуемые воспоминаниями о прошлых повышениях процентных ставок в США, мировые центробанки закладывают основу для перехода к жизни с меньшими глобальными стимулами, при этом многие страны уже сигнализируют о сокращении поддержки.

Федеральная резервная система обещает и дальше удерживать ставки около нуля, а рынки не ждут их повышения как минимум до конца следующего года. Однако комментарии чиновников относительно инфляционного давления, возможно, станут звучать все сильнее в ближайшие месяцы, что сделает сворачивание стимулов более осязаемой перспективой и усилит волатильность на мировых финансовых рынках.

Для некоторых развитых стран возвращение к допандемическим условиям означает, что центробанки уже работают над отказом от стимулов.

Между тем более уязвимые ЦБ укрепляют свои финансовые системы, чтобы предотвратить бегство капитала, с которым развивающиеся рынки столкнулись в 2013 году - тогда панику спровоцировали лишь намеки на ужесточение политики ФРС.

"Существует огромное расхождение между экономиками, восстанавливающимися после пандемии, и странами, которые отстают. Некоторые центробанки развивающихся рынков, возможно, будут вынуждены повысить ставки для защиты своих валют, даже если это нанесет ущерб их все еще хрупким экономикам", - сказал Такахидэ Киути, бывший член совета управляющих Банка Японии.

"Этот тренд может расшириться, если ФРС сообщит о своей стратегии сворачивания стимулов в ближайшие месяцы. Это может быть одним из рисков для мировой экономики", - сказал Киути, в настоящее время экономист Исследовательского института Номура.

ФРС ранее говорила, что не будет сворачивать стимулы до тех пор, пока не увидит "значительный дальнейший прогресс" в восстановлении рынка труда США.

Хотя восстановление занятости остается шатким, более высокая, чем ожидалось, инфляция усиливает вероятность того, что регулятору, возможно придется ужесточить политику раньше, чем ожидалось.

На данный момент рынки готовятся к тому, что ФРС начнет говорить о стратегии сворачивания стимулов на симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе, а к действиям перейдет позднее в этом году.

Некоторые центробанки уже реагируют на это.

Центральный банк Канады в апреле первым из стран G7 начал сворачивать стимулы и сообщил, что ставки могут начать расти в 2022 году.

ЦБ Норвегии уже объявил о планах повышения ставок в третьем и четвертом квартале 2021 года.

Новая Зеландия и Южная Корея также дали явные намеки на то, что ужесточение политики уже на повестке дня на фоне восстановления экономики.

В то время как решения в таких странах будут, в первую очередь, определяться внутренними соображениями, сворачивание поддержки ФРС - риск для любого из регуляторов.

Даже центральный банк Японии, который на протяжении десятилетий глобальных циклов практически не отступал от ультра-аккомодационной политики, может увидеть возможность для сокращения стимулов.

"Повышение ставки ФРС может дать Банку Японии прекрасную возможность нормализовать политику, не слишком беспокоясь о том, что это приведет к скачку иены", - сказал Киути.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ

Развивающиеся экономики сталкиваются с самыми большими рисками из-за ужесточения политики ФРС, которые в прошлом вызывали колебания рынка. Рост процентных ставок в США привлекал средства в долларовые активы, провоцируя отток с развивающихся рынков, как это произошло в 1998 и 2003 годах.

Азиатские рынки - эпицентр азиатского финансового кризиса 1998 года - находятся в гораздо более выгодном положении за счет высоких валютных резервов.

Неожиданно высокая инфляция в России по итогам мая вызвала широкомасштабный пересмотр прогнозов, сместив ожидания рынка в сторону более агрессивного повышения ключевой ставки Центробанка, показал опрос Рейтер в среду.

Новый опрос показал, что 27 из 29 аналитиков и экономистов прогнозируют, что центральный банк повысит ключевую ставку в пятницу на 50 базисных пунктов до 5,50%.

ЦБ Турции был впереди всех и в прошлом году агрессивно ужесточал политику. Глава регулятора надеется, что этот шаг послужит "щитом" при возможном развороте политики ФРС.

Но большой внешний долг делает Турцию уязвимой к спекуляциям о сворачивании стимулов ФРС. Недавнее повышение доходности гособлигаций США было одним из факторов, которые привели к падению лиры к историческим минимумам, отсрочив запланированное снижение ставок.

(Леика Кихара в Токио, Мфунеко Тояна в Йоханнесбурге, Кэрин Стоэкер в Лондоне при участии Джонатана Спайсера в Стамбуле, Саймона Джонсона в Стокгольме, Свати Бхат в Мумбае, Глэдис Фуш в Осло. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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