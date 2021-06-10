JPMorgan видит стоимость ВВП-варрантов Украины вдвое выше текущей

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ЛОНДОН (Рейтер) - Справедливая стоимость ВВП-варрантов Украины более чем вдвое превышает текущий уровень, говорится в комментарии JPMorgan, который прогнозирует, что высокая стоимость инструментов для правительства возобновит дискуссии об их обратном выкупе.

Украина включила ВВП-варранты - облигации, индексированные с учетом экономического роста, - на сумму $3,6 миллиарда в реструктуризацию суверенного долга в 2015 году.

В настоящее время инструменты торгуются по 113 центов, свидетельствуют данные Refintiv.

"В этом году варранты выросли и торгуются около исторического максимума 113", - написал Транд Нгуен из JPMorgan в комментариях для клиентов.

По его словам, помимо более высокой справедливой стоимости, потенциально крупные выплаты в краткосрочной перспективе могут стать важным фактором, поддерживающим цены на эти обязательства.

JPMorgan подсчитал, что, если прогноз роста украинской экономики на 5,6% в 2021 году сбудется, то это приведет к выплате в размере около $1,1 миллиарда в 2023 году, а 5%-ный рост ВВП в 2022 году будет означать выплату около $900 миллионов в 2024 году.

(Карин Штроэкер. Перевод Наталии Зинец. Редактор Марина Боброва)

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