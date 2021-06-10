Минфин РФ конвертировал $5 млрд и 1 млрд фунтов стерлингов в юани и евро
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МОСКВА (Рейтер) - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) с учетом размещенных в облигации, акции и на депозиты в банках средств к 1 июня составил 13,9 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, что эквивалентно $189,4 миллиарда, сообщил Минфин.
Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) составили 8,6 триллиона рублей, или 7,5% ВВП ($117,1 миллиарда).
Для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной Минфин в мае конвертировал $4 миллиарда и 858,2 миллиона фунтов стерлингов в 33,3 миллиарда китайских юаней, говорится в сообщении. Еще $1 миллиард и 214,6 миллиона фунтов стерлингов были конвертированы в 1,07 миллиарда евро.
На прошлой неделе российский Минфин сообщил о решении поменять структуру вложений средств ФНБ, полностью отказавшись от размещения в долларовые активы из-за санкционных рисков.
Доля доллара в новой структуре ФНБ составит 0% =USD, евро - 40% EUR=, юаня CNH= - 30%, золота XAU= - 20%, фунта GBP= и японской иены JPY= - по 5%.
(Дарья Корсунская. Редактор Максим Родионов)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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