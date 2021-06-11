Доллар снижается, несмотря на превысившие прогнозы данные об инфляции

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар оказался под давлением в пятницу, а большинство основных валют торгуются в узких диапазонах, поскольку инвесторы не стали заострять внимание на данных, указавших на высокую инфляцию в США в мае.

Трейдеры посчитали, что рост потребительских цен на 0,6% в мае связан с большим количеством разовых факторов - как и говорит ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,12% до 89,965​ к 09:25 МСК.

Японская иена подешевела на 0,07%​ к доллару до 109,39 иены и может незначительно снизиться за неделю. Доллар США также подешевел к австралийскому доллару и фунту стерлингов - на 0,13% до $0,7762​ и на 0,06% до $1,4182​ соответственно.

Евро вырос на 0,19% до $1,2192​ на фоне "голубиной" риторики Европейского центробанка, пообещавшего продолжить поддерживать более высокие, чем в начале года, темпы экстренной скупки облигаций.

"Сейчас мы видим, что рынок верит ФРС", - сказал Крис Вестон из Pepperstone в Мельбурне. Опасения инвесторов относительно того, что сильное восстановление экономики в Соединенных Штатах спровоцирует более скорое повышение ставок, ослабевают, добавил он.

Вышедшие накануне данные также показали, что потребительские цены в США выросли на 5% в годовом исчислении, максимально более чем за десять лет, в то время как базовая инфляция составила 0,7% в месячном выражении.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до трехмесячного максимума после публикации статистики. [US/]

Юань на материковом рынке вырос на 0,09% до​ 6,3869​, на офшорном рынке - торгуется без резких колебаний на уровне 6,3844. [CNY/]

Южнокорейская вона выросла до $1.110,91 после того, как глава центробанка намекнул на нормализацию политики.

Биткоин стабилизировался у отметки $36.704,51, эфириум снизился на 1,12% до $2.444,48.

(Том Уэстбрук. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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