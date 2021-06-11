Японские акции закрылись снижением из-за циклических бумаг, Toshiba

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в пятницу закончили торги небольшим снижением из-за падения циклических бумаг, а также акций банков и компаний сектора недвижимости.

Индекс Nikkei снизился на 0,03% до 28.948,73 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,14% до 1.954,02 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,34%.

Акции Toshiba подешевели на 1,59% после того, как обнародованное в четверг расследование показало, что компания и правительство вступили в сговор, чтобы склонить иностранных инвесторов к выполнению желаний руководства.

"Японские технологические акции покупают, поскольку рост Nasdaq и снижение процентных ставок в США подняли настроение инвесторов", - сказал Дзун Морита из Chibagin Asset Management.

"Но на рынок давит неопределенность. Инвесторам трудно принять решение о продаже или покупке, когда Nikkei удерживается у отметки 29.000, поскольку они не всегда с оптимизмом смотрят на перспективы японского рынка".

Лидерами снижения стали бумаги Kubota, Marui Group и Komatsu, подешевевшие на 3-4%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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