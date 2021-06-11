Пятерка в фокусе: Федрезерв и инфляция

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(Рейтер) - 1/ КОММЕНТАРИИ ФРС ОБ ИНФЛЯЦИИ

Участники рынка будут внимательно прислушиваться к словам Федрезерва об инфляции по итогам июньского заседания, которое завершится в среду, на фоне опасений, что триллионы бюджетных долларов, направляемые на поддержку экономики, спровоцируют рост потребительских цен.

После долгого периода очень низкой инфляции ряд показателей указывает на её ускорение, в том числе ключевой для ФРС индекс PCE Core, отражающий личное потребление без учета энергоносителей и продуктов питания. Индикатор подскочил на 3,8% в годовом выражении в мае, рекордными темпами за три десятилетия.

Федеральная резервная система утверждает, что всплеск потребительской инфляции будет временным, и что у центробанка есть инструменты для борьбы с ним. Намеки на то, что руководство ФРС готовится к длительному периоду повышенной инфляции, могут вызвать опасения по поводу скорого сворачивания экстренных стимулов и ударить по фондовому рынку.

2/ ДЕБЮТНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ БОНДЫ ЕС

Европейский союз может в ближайшие дни разместить первый выпуск облигаций в рамках фонда восстановления ЕС объемом 800 миллиардов евро.

Такое размещение совместных облигаций может и не привести к созданию налогово-бюджетного союза, как в случае с американским Компромиссом 1790 года, поскольку фонд не планируется сохранить на постоянной основе.

Тем не менее, не стоит недооценивать это событие: Евросоюз готовится войти в число крупнейших эмитентов на мировом рынке госдолга после привлечения 80 миллиардов евро в текущем году. Появление нового масштабного выпуска ликвидных облигаций не останется незамеченным для инвесторов и для Европейского центрального банка, который может начать приобретать их для дополнительного стимулирования европейской экономики.

3/ СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГА В КНР, НОВАЯ ПОПЫТКА

В среду Китай опубликует данные о промышленном производстве и розничных продажах за май. Ожидается, что оба показателя окажутся ниже апрельских значений.

Пока внутреннее потребление остается сдержанным, тогда как экспорт растет опережающими темпами, восстанавливаясь после обвала годом ранее. Однако ситуация с экспортом уже начинает меняться по мере открытия мировой экономики и снижения спроса на китайскую продукцию.

Данные указывают на то, что Пекин вернулся к политике сокращения долговой нагрузки, от которой он временно отказался в период пандемии.

Такая политика предусматривает сдерживание роста юаня, ограниченные и целевые бюджетные расходы, пристальный мониторинг ситуации на рынке недвижимости и муниципального долга, а также попытки остановить стремительный рост цен на сырье.

4/ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Встречи на высшем уровне в ближайшие дни будут поддерживать геополитическую повестку и держать турецкий и российский рынки в напряжении.

В понедельник в Брюсселе стартует саммит НАТО, в рамках которого состоится первая личная встреча президента США Джо Байдена и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана. В числе важных вопросов, которые будут подниматься на встрече, - Сирия, Афганистан и "существенные разногласия" между двумя странами, сказал высокопоставленный американский чиновник.

А уже в среду Байден поедет в Женеву, где 16 июня встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры обещают быть жаркими, с ожесточенными спорами по поводу вмешательства России в американские выборы, кибератак, прав человека и Украины.

5/ РОСТ БЕЗ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Резервный банк Новой Зеландии может ждать приятный сюрприз в четверг, когда будут опубликованы данные о ВВП страны за первый квартал. ЦБ прогнозирует сокращение экономики и возврат в фазу технической рецессии, хотя отдельные индикаторы указывают на вероятность роста.

Отсутствие иностранных туристов определенно скажется на экономике Новой Зеландии, однако внутреннее потребление остается устойчивым, а цены на ряд товаров, в особенности на молочные продукты и древесину, изменились в лучшую сторону.

Лучшая, чем ожидается, динамика в первом квартале может оказаться временным явлением, но из этого может последовать вывод, что экономика стоит на более прочном фундаменте, чем считает ЦБ. Это, в свою очередь, станет еще одним аргументом в пользу скорой нормализации денежно-кредитной политики.

(Том Уэстбрук и Видья Ранганатан в Сингапуре, Карин Штрохекер и Дхара Ранасингхе в Лондоне, Сакиб Ахмед в Нью-Йорке. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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