Байден: Автократическая Россия Путина слабее, чем кажется

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НЬЮКВЕЙ (Рейтер) - Президент США Джо Байден сказал в воскресенье, что Россия, управляемая Владимиром Путиным - которого он называл "убийцей" в интервью в марте - возможно, более слаба, чем кажется, и что Москва переоценила свои силы на Ближнем Востоке.

Байден согласился со словами Путина о том, что отношения между США и Россией "упали до низшей точки" за последние годы.

Во время саммита G7 на британском курорте Карбис-Бей Байден сказал, что богатейшие демократии мира вступили в "экзистенциальное соревнование" с автократическими режимами, которое определит 21 век.

"Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать за свои действия перед обществом, и факт в том, что вполне может быть так, что если я отвечу так же (жестко) - что я и сделаю - это не разубедит его, он захочет продолжать в том же духе", - сказал Байден про Путина.

Президенты проведут встречу в Женеве в среду.

Экономику России, объем которой в 13 меньше, чем американской, Байден назвал более слабой, чем воспринимается: "У России свои трудности: разбираться с экономикой, разбираться с COVID, и не только, очевидно, с Соединенными Штатами и Европой, (но) и с Ближним Востоком".

"Россия вела деятельность, которая, по нашему убеждению, идет вразрез с международными нормами, но и они "откусили" себе долю проблем, и пережевать их будет трудно", - сказал президент США.

Байден сказал, что до своего избрания на пост говорил Путину, что будет отслеживать участие российского лидера в попытках вмешательства в американские выборы.

"Я проверил, ведь у меня был доступ ко всем разведданным - он участвовал в подобных действиях", - сказал Байден.

(Майкл Холден и Гай Фолконбридж. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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