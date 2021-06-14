Доллар на низком старте, трейдеры напряженно ждут заседания ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар США мало меняется к корзине основных валют соперников в понедельник после самого большого недельного роста более чем за месяц, поскольку трейдеры закрывали короткие позиции в преддверии долгожданного заседания Федеральной резервной системы.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,08% до 90,485​ к 10:56 МСК. Индекс поднялся до пика в 90,612 в пятницу, завершив прошлую неделю ростом на 0,4%.

Евро вырос на 0,08% до $1,2116​ на азиатских торгах, коснувшись в ходе предыдущей сессии максимума почти за месяц на уровне $1,2093.

Японская иена подешевела на 0,05%​ к доллару до 109,7 иены, после снижения до 109,840 в пятницу впервые с 4 июня.

Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4101​, "осси" подорожал на 0,05% до $0,771​, а новозеландский доллар вырос на 0,18% до $0,7138​.

"Репозиционирование доллара свидетельствует о некоторой тревожности накануне решения Комитета по открытым рынкам", - говорится в стратегической записке Джейсона Вонга из NAB.

Заседание Комитета ФРС по открытым рынкам (FOMC) пройдет во вторник и среду.

Динамика доллара в последние недели определялась колебаниями ставок на то, поддастся ли ФРС инфляционному давлению, вызванному открытием экономики, и начнет ли сворачивать стимулы, обесценивающие валюту, раньше намеченного срока.

Неоднократные комментарии руководства американского центробанка о том, что инфляция будет переходным эпизодом, помогли унять беспокойство, но теперь рынки ожидают от ФРС новых комментариев относительно сроков выхода из сверхмягкой политики.

Спекулянты увеличили число коротких позиций в долларах на неделе, завершившейся 8 июня, до максимума почти трех месяцев на уровне $18,35 миллиарда.

Биткоин вырос на 1,26% до $39.503,39, после скачка почти на 10% в воскресенье, когда глава Tesla Inc Илон Маск написал в твиттере, что производитель электромобилей будет опять принимать биткоины к оплате при продаже своих машин, когда майнеры начнут использовать возобновляемую энергию.

Эфириум снизился на 0,6% до $2.495,36.

(Кевин Бакленд. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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