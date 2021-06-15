Риск неожиданности со стороны ФРС поддерживает доллар

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар колебался вблизи многонедельных максимумов во вторник, получая поддержку от трейдеров, опасающихся неожиданности со стороны Федеральной резервной системы США, которая собирается начать двухдневное заседание по денежно-кредитной политике.

Рынки не ожидают немедленных изменений в политике ФРС, но ввиду большого объема позиций против доллара инвесторы с подозрением относятся к любому изменению тона, которое может спровоцировать ралли.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,05% до 90,478​ к 08:25 МСК.

Евро вырос на 0,05% до $1,2124​. Фунт стерлингов мало менялся возле $1,4111​, начав рост позднее. Японская иена подешевела на 0,01%​ к доллару до 110,07 иены.

"Осси" колебался возле котировки $0,771​. Новозеландский доллар вырос на 0,2% до $0,7154​.

"ФРС сталкивается с необходимостью балансировать, как канатоходец, между переходным периодом и паникой (рынка из-за риска сворачивания стимулов)",- сказал Вишну Варатхан из Mizuho.

"Уверенное восстановление экономики США, сопровождаемое инфляцией на 13-летнем максимуме, требует какого-то признания, если не ответа, - добавил он.- (Курсы) евро, австралийского доллара, иены и сингапурского доллара указывают на осознание рисков роста доллара".

Биткоин снизился на 0,59% до $40.295,56.

Эфириум поднялся на 1,36% до $2.618,07.

(Кевин Бакленд в Токио и Том Уэстбрук в Сингапуре. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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