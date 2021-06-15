Японские акции выросли вслед за индексом Nasdaq во главе с фармкомпанией Eisai

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись ростом во вторник благодаря ориентированным на технологии бумагам и акциям роста, после рекордного закрытия американского Nasdaq накануне.

Индекс Nikkei подскочил на 0,96% до 29.441,30, показав самый сильный дневной прирост с конца мая, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 0,8% до 1.975,48, закрывшись на самой высокой отметке с начала апреля.

Надежды на восстановление мировой торговли и возобновление экономической деятельности в Японии подкрепляли настроения участников рынка, в то время как инвесторы ждали двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое открывается во вторник.

"Сегодняшнее сильное закрытие рынка - это просто реакция на рост Nasdaq накануне", - сказал Дзюн Морита из Chibagin Asset Management.

"Инвесторы вновь обрели доверие к рынку, поскольку вакцинация от коронавируса идет без перебоев и ускоряется".

Фармкомпании возглавили подъем среди 33 секторов Токийской фондовой биржи, показав рост на 1,65%.

Акции Eisai подскочили на 6,59%, что сделало компанию лидером роста в индексе Nikkei.

Бумаги Eisai сохраняют волатильность с того момента, как на прошлой неделе регулирующие органы США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера, разработанное Eisai совместно с Biogen Inc. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сталкивается с растущей критикой из-за регистрации препарата.

Акции Tokyo Electron, ведущего поставщика оборудования для производства микросхем, выросли на 1,68%, а бумаги Toyota Motor совершили рывок на 1,77%, достигнув рекордной котировки.

(Дзюнко Фудзита и Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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