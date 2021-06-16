Доллар держится вблизи месячного максимума, в фокусе ответ ФРС на инфляцию

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар держится около месячного максимума по отношению к корзине валют в среду, пока инвесторы пытаются понять, изменит ли Федеральная резервная система отношение к стимулам после недавнего скачка инфляции в США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,05% до 90,491​ к 08:55 МСК.

Большинство инвесторов полагают, что ФРС воздержится от любых намеков на то, что в ближайшем будущем начнет сворачивать меры стимулирования экономики.

"ФРС говорит, что будет реагировать на данные ... и хочет увидеть более широкие инфляционные условия, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства по сворачиванию стимулов или повышению ставок", - сказал Барт Вакабаяси из State Street.

Вакабаяси также сказал, что доллар должен вырасти, если ФРС сделает хоть один намек на более раннее начало сворачивания стимулов или более скорое повышение ставок, но добавил: "Я думаю, что они будут придерживаться прежней политики, и это, вероятно, закончится тем, что ничего не изменится (после заседания ФРС)".

Евро торговался в узком диапазоне вблизи $1,213​. Фунт стерлингов поднялся на 0,08% до $1,4091​. Японская иена была малоподвижна в паре с долларом около отметки 110,05 иены.

"Осси" подорожал на 0,13% до $0,7695​.

Биткоин вырос на 0,25% до $40.272,66.

Эфириум снизился на 0,67% до $2.527,55.

(Хидэюки Сано и Кевин Бакленд. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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