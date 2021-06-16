Nikkei закрылся снижением на фоне падения сектора микросхем, Topix вырос

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся снижением в среду, поскольку акции компаний, связанных с производством чипов, повторили траекторию падения американских коллег, хотя надежды на восстановление внутренней экономики благодаря вакцинации толкнули вверх циклические акции.

Индекс Nikkei к закрытию снизился на 0,51% до 29.291,01, в то время как более широкий индекс Topix поднялся на 0,02% до 1.975,86, на фоне роста акций автопроизводителя Toyota Motor до очередного максимума.

Все три основные индекса Уолл-стрит закрылись в минусе, поскольку рынки находились в напряженном ожидании решений ФРС США.[.N]

На фоне снижения индекса производителей чипов Philadelphia Semiconductor акции поставщика оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron потеряли 1,1%, а бумаги поставщика оборудования для тестирования полупроводников Advantest просели на 0,19%.

Однако акции японских энергетических компаний, производителей материалов и судоходных компаний выросли.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html