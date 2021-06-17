Доллар продолжает расти, ЦБ Норвегии намечает повышение ставки в сентябре

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ЛОНДОН (Рейтер) - Котировки доллара по отношению к валютам-соперникам выросли до максимального почти за два месяца значения в четверг после того, как Федеральная резервная система неожиданно сдвинула на 2023 год сроки следующего повышения процентных ставок и сигнализировала о более раннем сворачивании скупки облигаций раньше, чем ожидалось.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,72% до 91,781​ к 14:50 МСК. Евро по отношению к доллару снизился на 0,49% до $1,1935​.

"Мы думаем, что доллар сохранит свой рост", - написала в записке для клиентов Эльза Линьос из RBC Capital Markets.

"Чтобы развить эти достижения, нам нужны дополнительные позитивные данные".

Федеральная резервная система США теперь ждет первого повышения ключевой процентной ставки в 2023 году и начала дебаты о том, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций.

Согласно новому прогнозу ФРС, опубликованному в среду, 11 из 18 членов руководства американского центробанка ждут как минимум двух повышений ставки по четверти процентного пункта в 2023 году, хотя регулятор и обязался сохранять стимулирующую политику для помощи рынку труда.

Прогноз ФРС также предполагает всплеск инфляции в текущем году, хотя рост цен и назван "преходящим". Рост экономики США, как ожидается, достигнет 7% в 2021 году.

Доходность казначейских облигаций США показала максимальный с начала марта рост, в то время как акции упали.

"Поворот ФРС в сторону жесткой политики должен укрепить нижние пределы (курса доллара) и предложить дальнейшую поддержку доллару в ближайшей перспективе", - написали аналитики TD Securities в записке.

"Двойной удар со стороны более высоких ставок и волатильного аппетита к риску приведет к сжатию и началу новой главы", сделав возможным ралли доллара на 2% в течение лета, говорится в записке.

Фунт стерлингов опустился на 0,21% до $1,3956, в то время как австралийский доллар подешевел на 0,54% до $0,7569. Обе валюты упали до шестинедельного минимума по отношению к доллару.

Швейцарский франк подешевел на 0,72% до $0,915.

Ранее в ходе сессии новозеландский доллар вырос, так как данные показали, что экономика Новой Зеландии в первом квартале росла намного быстрее, чем ожидалось. Однако к 14:50 "киви" снизился на 0,52% до $0,7012​. ​

Биткоин вырос на 2,32% до $39.242,77.

Норвежская крона снизилась на 0,84% до 8,5484 за доллар. Центральный банк Норвегии в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидалось, и сообщил, что наиболее вероятным сценарием в свете восстановления экономики является повышение ставки в сентябре.

(Элизабет Хаукрофт. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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