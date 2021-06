Японские биржи закрылись снижением после "ястребиного" заседания ФРС, финсектор в плюсе

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Торги на биржах Японии закрылись снижением в четверг: инвесторы распродали акции техсектора и фармкомпаний вслед за слабой сессией Уолл-стрит после того, как Федеральная резервная система США объявила о планах повысить ставки на год раньше, чем ожидалось. При этом японский финансовый сектор был на высоте благодаря росту доходности гособлигаций США.

Индекс Nikkei упал к закрытию на 0,93% до 29.018,33 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,62% до 1.963,57 пункта. С начала июня Nikkei вырос на 0,55%.

Лидерами снижения стали бумаги Komatsu Ltd, Chugai Pharmaceutical Co Ltd и M3 Inc, подешевевшие на 5,25​%, 3,74% и 3,61% соответственно. Подъем возглавили акции T&D Holdings Inc, Z Holdings Corp и Dai-ichi Life Holdings Inc, подорожавшие на 3,11%, 2,67% и 2,54% соответственно.

"Инвесторы, похоже, слишком остро реагируют на прогнозы ФРС и снижение фондовых индексов в США, - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.- Но это можно понять - ведь американский рынок может снова упасть сегодня вечером, поскольку он, возможно, не полностью переварил заявление ФРС, которое было сделано (в среду) прямо перед закрытием торгов".

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

