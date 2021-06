Фьючерсы снижаются вслед за техсектором после заседания ФРС

Новости





(Рейтер) - Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг вслед за техсектором, испытывающим повышенное давление из-за более "ястребиной" позиции Федрезерва и ожиданий более скорого, чем предполагалось ранее, повышения ставок.

Акции крупных технологических компаний Amazon.com Inc, Apple, Microsoft Corp, Facebook Inc и Alphabet Inc, которые подскочили в прошлом году на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС, падают на 0,4-0,6% в ходе внебиржевых торгов.

Федеральная резервная система теперь ждет первого повышения ключевой процентной ставки в 2023 году и начала дебаты о том, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций.

Фьючерсы на Dow к 15:40 МСК снизились на 0,31%, на S&P 500 опустились на 0,37%, а фьючерсы на Nasdaq 100 опустились на 0,47%.

Фьючерсы на индекс Dow упали почти до месячного минимума, при этом лидерами снижения стали акции Cisco и Intel Corp.

С другой стороны, акции чувствительных к процентным ставкам кредиторов, включая Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, выросли на 0,4-0,7%.

Акции CureVac NV, котирующиеся в США, обрушились на 45% после того, как немецкая биотехнологическая компания сообщила, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность на уровне лишь 47% в ходе поздней стадии клинических испытаний.

Инвесторы ждут квартальных финансовых результатов от Kroger и Adobe позже.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 412.000​​​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 359​.000.

Индекс делового климата ФРБ Филадельфии немного ​​​​​​​​снизился в июне и составил 30,7 пункта по сравнению с 31,5​ пункта месяцем ранее.

(Шашанк Наяр. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html