Банк Японии сохранил ставки и курс денежно-кредитной политики

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ТОКИО (Рейтер) - ЦБ Японии ожидаемо сохранил денежно-кредитную политику без изменений, оставив краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов - около нуля, говорится в сообщении банка по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Кроме того, регулятор продлил на шесть месяцев, до марта 2022 года, программы скупки активов и кредитования, начатые в прошлом году для помощи пострадавшей от пандемии экономике.

Банк Японии также объявил о намерении запустить схему стимулирования выдачи кредитов на проекты, направленные на борьбу с изменением климата. Ожидается, что программа начнет действовать уже в этом году, и её детали будут обнародованы на следующем заседании ЦБ в июле.

"Вопросы изменения климата могут оказать огромное влияние на экономическую деятельность, цены и финансовые условия в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - говорится в заявлении банка. - Поддержка усилий частного сектора с точки зрения центрального банка будет способствовать стабилизации экономики в обозримом будущем".

(Лейка Кихара и Тетсуси Кадзимото при участии Даниэля Леуссинка. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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