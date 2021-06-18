Доллар растет после заседания ФРС, может показать лучшую неделю с осени

Новости





СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар готовился показать лучшую недельную динамику почти за девять месяцев в пятницу, поскольку инвесторы спешно закладывали в цену валюты более раннее сворачивание беспрецедентных денежно-кредитных стимулов после неожиданного изменения риторики Федеральной резервной системы США.

За две торговые сессии, с того момента как руководство ФРС опубликовало прогноз о возможном повышении ставок в 2023 году, доллар вырос примерно на 1,8% в паре с евро, еще сильнее - по отношению к австралийскому доллару и более чем на 1% к фунту стерлингов и новозеландскому доллару, вырвавшись из узких диапазонов последних недель.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют в пятницу вырос на 0,06% до 91,949​ к 09:07 МСК, находясь вблизи максимума более двух месяцев в 92,010, и готовится показать недельный рост на 1,5% - самый резкий недельный подъем с сентября прошлого года.

"ФРС передала очень важный сигнал - дни изобильной и неограниченной ликвидности подходят к концу", - сказал Ричард Франулович из Westpac.

Евро снизился на 0,04% до $1,1901​, фунт стерлингов опустился на 0,15% до $1,3898, обновив минимум шести недель​. [GBP/]

Австралийский доллар подешевел на 0,19% до $0,7536​, оказавшись вблизи минимума в $0,7540, достигнутого накануне. [AUD/]

Новозеландский доллар снизился на 0,27% до $0,6979​, достигнув двухмесячного минимума и пробил 200-дневную среднюю скользящую, несмотря на публикацию гораздо более высоких, чем ожидалось, показателей роста экономики Новой Зеландии в четверг.

Японская иена подорожала на 0,14%​ к доллару до 110,05 иены.

"Остервенелость, с которой доллар совершил отскок, сила импульса говорят о том, что произошел решающий сдвиг для крупных, застоявшихся позиций", - сказал Франулович.

Криптовалюты снизились: биткоин на 1,22% до $37.631,3, эфириум - на 1,48% до $2.335,96.

(Том Уэстбрук. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html