Японские индексы снизились вслед за акциями Toyota и финсектора

(Рейтер) - Японский рынок акций завершил снижением торги пятницы: индекс Topix потянули вниз подешевевшие акции финансовых компаний и бумаги крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor.

Индекс Nikkei снизился на 0,19% до 28.964,08 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,87% и составил 1.946,56 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Nippon Yusen KK, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Nippon Sheet Glass Co Ltd, подешевевшие на 7,69​%, 6,73% и 5,72% соответственно.

"Рынок был неспокоен всю неделю, и решить, куда вкладывать средства, будет непросто, поскольку направление изменения ставок в США остается неясным", - сказал Соитиро Мацумото из Credit Suisse Private Banking.

Акции фармкомпании Eisai подскочили на 5,9% после новости о планах компании разработать экспериментальный препарат против рака совместно с Bristol-Myers Squibb.

Цена акций Toyota Motor упала на 3,9% после достижения исторического максимума ранее на этой неделе.

Субиндекс страховых компаний понизился на 3,4%, банки потеряли 2,1%. Сектор перевозок рухнул на 6,7% после активного роста в последние три месяца.

(Дзюнко Фудзита при участии Кевина Бакленда. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

