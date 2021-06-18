В Токио разрешат выпивать, но быстро и в одиночестве

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ТОКИО (Рейтер) - Власти японской столицы могут позволить жителям употреблять алкогольные напитки в барах и ресторанах в рамках смягчения коронавирусных ограничений, пишут японские СМИ.

Однако есть ряд важных условий - токийцы смогут заказать алкоголь лишь придя в бар в одиночку, с 5 до 7 вечера, и смогут провести в заведении не более полутора часов.

Менее жесткий сценарий предусматривает разрешение собираться для выпивки парами, пишет газета Nikkei.

Новые меры, скорее всего, будут обнародованы позднее в пятницу.

В девяти префектурах Японии, включая Токио, действует режим чрезвычайного положения. Накануне власти сообщили, что режим будет снят 20 июня.

В июле в Токио должны начаться Олимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса.

(Антони Слодковски, Элейн Лис, Линда Зиг. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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