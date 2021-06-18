ГРАФИК-Великий исход: ЦБ выстраиваются в очередь, чтобы сократить стимулы

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ЛОНДОН (Рейтер) - Федеральная резервная система США прогнозирует более близкое повышение процентных ставок, а центральный банк Норвегии готовит рынки к четырем этапам повышения ставок до середины 2022 года. .

Дебаты о сворачивании стимулов, введенных для преодоления последствий пандемии, уже начались - с учетом уверенного восстановления развитых экономик по мере разворачивания вакцинации от COVID-19.

Вот те страны, которые могут повысить ставки первыми, и те, кто последними могут объявить о прекращении печатания денег в эпоху пандемии.

1/НОРВЕГИЯ

ЦБ Норвегии - в авангарде с точки зрения сворачивания стимулов. Он может повысить ключевую процентную ставку дважды во второй половине 2021 года и еще два раза в течение первой половины 2022 года, сказал в четверг глава центрального банка Эйстейн Ольсен.

2/ КАНАДА

Объявив в апреле о сворачивании стимулов, ЦБ Канады указал на то, что его ключевая процентная ставка может повыситься с рекордно низких 0,25% во второй половине 2022 года.

3/ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ФРС в среду начала сворачивать стимулы эпохи пандемии. Комитет по открытым рынкам перенес прогноз первого повышения ставок на 2023 год с 2024 года, причем 13 из 18 членов руководства ожидают "взлета" стоимости заимствований в 2023 году, а 11 - повышения ставок на две четверти процентного пункта.

4/ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Инфляция в Великобритании в мае впервые за два года превысила целевой показатель Банка Англии в 2% - достаточная пища для размышлений на заседании ЦБ на следующей неделе.

Тем не менее, экономисты ожидают, что Банк Англии не будет обращать внимания на временное повышение ценового давления и сохранит спокойствие.

5/ АВСТРАЛИЯ

Экономический отскок Австралии превзошел ожидания, но Резервный банк Австралии, подчеркнув необходимость продолжения поддержки, взял кривую доходности под контроль. Австралийский регулятор, вероятно, будет одним из последних, кто пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики.

6/ ЕВРОЗОНА

ЕЦБ сохраняет повышенный уровень выкупа облигаций и, вероятно, повысит ставки одним из последних.

По мере восстановления экономики некоторые члены руководства пытаются начать обсуждение вопроса о сворачивании программы экстренных покупок облигаций на сумму 1,85 триллиона евро, которая должна продлиться по крайней мере до конца марта.

7/ ЯПОНИЯ

ЦБ Японии на заседании в пятницу сохранил меры стимулирования экономики, чтобы поддержать ее хрупкое восстановление.

Но даже в Японии, которая в течение многих лет боролась с дефляционными силами, уже начались дебаты о смене ультрамягкой политики.

(Дхара Ранасингхе и Сайкат Чаттерджи при участии Суджаты Рао. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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